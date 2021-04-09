7 из 8 экспертов ЭСК посчитали ошибкой удаление Ахметова

Появились подробности голосования ЭСК РФС относительно красной карточки полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче чемпионата РПЛ со «Спартака» (0:1).
Как сообщает «РБ-Спорт», 7 из 8 экспертов судейской комиссии высказались за то, что футболист армейцев был удален ошибочно.
На 37-й минуте Ахметов получил прямую красную карточку за фол на форварде красно-белых Александре Соболеве.
Судья Сергей Карасев, работавший на ВАР, пригласил главного арбитра Павла Кукуяна к монитору посмотреть повтор эпизода с фолом Ахметова. Кукуян после просмотра решил удалить хавбека.
Прямая красная Ахметову в дерби: влетел шипами в ногу Соболева