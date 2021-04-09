7 из 8 экспертов ЭСК посчитали ошибкой удаление Ахметова

Появились подробности голосования ЭСК РФС относительно красной карточки полузащитника в матче чемпионата со (0:1).

Как сообщает «РБ-Спорт», 7 из 8 экспертов судейской комиссии высказались за то, что футболист армейцев был удален ошибочно.

На 37-й минуте Ахметов получил прямую красную карточку за фол на форварде красно-белых .

Судья Сергей Карасев, работавший на ВАР, пригласил главного арбитра Павла Кукуяна к монитору посмотреть повтор эпизода с фолом Ахметова. Кукуян после просмотра решил удалить хавбека.

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