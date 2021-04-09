ЦСКА попросил КДК отменить красную карточку Ахметова

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи КДК РФС Артур Григорьянц Ильзат Ахметов Чемпионат.com Футбол

ЦСКА обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку, полученную хавбеком Ильзатом Ахметовым в матче РПЛ со «Спартаком» (0:1).

«Вчера вечером поступило обращение в КДК от ЦСКА по отмене красной карточки Ахметову.

Ждем заключение ЭСК, чтобы вынести решение. Заключение должно быть готово к завтрашнему заседанию», – подтвердил факт обращения глава комитета Артур Григорьянц.

На 37-й минуте Ахметов получил прямую красную карточку за фол на форварде красно-белых Александре Соболеве.

Судья Сергей Карасев, работавший на ВАР, пригласил главного арбитра Павла Кукуяна к монитору посмотреть повтор эпизода с фолом Ахметова. Кукуян после просмотра решил удалить хавбека.

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