ЦСКА попросил КДК отменить красную карточку Ахметова

ЦСКА обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку, полученную хавбеком Ильзатом Ахметовым в матче РПЛ со «Спартаком» (0:1).
«Вчера вечером поступило обращение в КДК от ЦСКА по отмене красной карточки Ахметову.
Ждем заключение ЭСК, чтобы вынести решение. Заключение должно быть готово к завтрашнему заседанию», – подтвердил факт обращения глава комитета Артур Григорьянц.
На 37-й минуте Ахметов получил прямую красную карточку за фол на форварде красно-белых Александре Соболеве.
Судья Сергей Карасев, работавший на ВАР, пригласил главного арбитра Павла Кукуяна к монитору посмотреть повтор эпизода с фолом Ахметова. Кукуян после просмотра решил удалить хавбека.
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