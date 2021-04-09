КДК РФС отменил красную Ахметова в дерби со «Спартаком». ЭСК признала ошибочным удаление хавбека ЦСКА

КДК РФС отменил красную карточку, которую полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил в матче 27-го тура против (0:1).

«В соотвествии с пунктом 2 часть 1 статьи 52 исправить ошибку, допущенную в матче «Спартак» – ЦСКА, который состоялся 25 апреля. Отменить ошибочно примененное удаление футболисту ЦСКА Ахметову.

Решение принято на основании заключения экспертно-судейской комиссии президента РФС. Игрок присутствовал на заседании КДК по Zoom», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

На 37-й минуте Ахметов получил прямую красную карточку за фол на форварде красно-белых .

Судья Сергей Карасев, работавший на ВАР, пригласил главного арбитра Павла Кукуяна к монитору посмотреть повтор эпизода с фолом Ахметова. Кукуян после просмотра решил удалить хавбека.

7 из 8 членов ЭСК РФС признали решение арбитров в этом эпизоде ошибочным.

Таким образом, 23-летний россиянин сможет сыграть в матче 28-го тура РПЛ против «Уфы».

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