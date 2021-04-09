Михаил Вилков: «Слуцкий переходит рамки дозволенного. Судьи не стоят на одном уровне с обслуживающим персоналом, это высокообразованные люди»

Отстраненный от работы арбитр высказался о критике главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес российских судей.

– Видели слова Слуцкого?

– Нет. Знаю, что Леонид Викторович не любит судей, но, видимо, последние высказывания пропустил.

– Он сказал, что аплодирует Хачатурянцу стоя с криками «браво» и «бис».

– Предлагаю ему по этому поводу закатить банкет в республике Татарстан.

– Совсем недавно Слуцкий раскритиковал молодого арбитра…

– Он написал жалобу на 18 моментов по работе арбитра! Слуцкий говорит, что этот судья не готов работать в Премьер-лиге. Возникает вопрос, если опытные не нравятся, молодые не готовы, что же он тогда хочет? Давайте назначим его друзей – голландских арбитров – пусть они обслуживают матчи .

– В последнее время Леонид Викторович довольно жестко проходится по судьям. Вы считаете, что несправедливо?

– Он переходит рамки дозволенного. Слуцкий назвал судей обслуживающим персоналом: сравнил нас с официантами. Часть официантов сильно возбудилась. Почему? Их сравнили с судьями! Для официантов это звучит как унижение! Ведь судьи занимают последние строчки в рейтинге российских профессий.

На месте Слуцкого воздержался бы от походов в ресторан во избежание того, что кто-то из официантов плюнет ему в суп. Он говорил, что посещает рестораны с девушками… Кстати, а у Слуцкого есть жена? Если гость барагозит в ресторане, то есть охрана, которая выставит его из заведения. Хозяин или управляющий – не так важно.

Важно, что он заступится за официанта и примет меры к этому гостю: внесет в черный список и больше не пустит заведение. У футбольного судьи, к сожалению, сейчас нет защиты от таких людей.

– Вас это задело?

– Считаю, что судья ни в коем случае не стоит на одном уровне с обслуживающим персоналом. Арбитры – это высокообразованные люди, у кого-то есть по два высших образования, другие учились за границей, кто-то занимает определенные посты в своей области…

Судьи, которые добираются до Премьер-лиги, – это не пустышки. Это люди, прошедшие мощнейший отбор. Это очень важно понимать как Слуцкому, так и болельщикам, – заявил Вилков.

Слуцкий почти год воюет с арбитрами РПЛ. Гид по конфликтам и самым жестким речам