Вилков о том, что он зенитовский судья: «Избавьтесь от этого представления. Не судил ни одного матча «Зенита» в сезоне, но они на 1-м месте»

Арбитр Михаил Вилков, отстраненный от судейства, прокомментировал то, что «Зенит» и «Локомотив» не выступили в поддержку решения главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, как это сделали другие клубы.

«Это их право. Кто-то не захотел интриги, не захотел добивать меня. Представляете, все клубы бросили бы камень в мой огород? Значит, в тех клубах, которые не выступили против меня, есть человечность.

Если вы ведете к тому, что я зенитовский судья, могу ответить. В этом сезоне я не судил ни одного матча «Зенита». Но на 1-м месте. Значит, могут и без меня добиваться успеха. Так что избавьтесь от этого представления», – заявил Вилков.

Напоследок Вилкова прибила комиссия: единогласно признали две его ошибки в последнем матче перед пожизненным баном