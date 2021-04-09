«Кадыров сказал: «Если что-то не так и я узнаю, приму меры». Не думаю, что с нами могло что-то произойти». Вилков о разговоре после «судьи продажной»

Отстраненный от работы арбитр вспомнил события 2013 года, когда на стадионе в Грозном прозвучал выкрик в микрофон «судья продажная, козел ты» во время матча «Терек» – «Рубин» (0:0).

– Какая реакция была у работяг на ГАЗе, когда в Грозном на стадионе по громкой связи было объявлено, что «Вилков – судья продажная, козел»?

– С тех пор прошло много времени. Это уже просто история. Какое-то время не ездил в Грозный и не судил их даже на выезде. Потом вновь работал в Грозном, при мне местный клуб и выигрывал, и проигрывал.

– С Рамзаном Кадыровым вы когда-нибудь общались?

– После той игры он приходил в судейскую.

– Как это было?

– Он высказал свое недовольство, я высказал свою позицию. Все видели, что удаление справедливо. Гол «Терека» был отменен из-за офсайда. Кадыров спросил меня, какого я года рождения. Выяснилось, что мы почти ровесники.

Сказал: «Если что-то не так и я узнаю, приму меры». Я ответил: «Хорошо».

– Это были угрозы?

– Нет, нормальное общение человека, который хочет узнать, почему удален футболист, не засчитан гол.

– Вам было страшно?

– Не каждый день встречаешься с главой республики. Но сказать, что я в штаны наложил, не могу. Были переживания, как мы уедем оттуда. Но мы находились в гостях, и не думаю, что с нами там могло что-то произойти, потому что тогда это сказалось бы на клубе, – рассказал Вилков.