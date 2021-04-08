Леонид Слуцкий: «Качество судейства сегодня было нижайшее. Этот арбитр не готов судить матчи РПЛ»

Главный тренер раскритиковал судейство после победы над (1:0) в гостевом матче 26-го тура РПЛ.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.

– На ваш взгляд, качество судейства сегодня соответствовало уровню РПЛ?

– Нет, качество судейства сегодня было нижайшее. Вопрос даже не в том, что он назначил пенальти и удалил нашего игрока. Вопрос в том, что абсолютно по-разному трактовались разные моменты, он пропускал огромное количество нарушений правил.

Я не увидел вообще никакой ни системы, ни последовательности. На мой взгляд, этот судья не готов судить матчи , – сказал Слуцкий.