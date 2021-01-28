Андреа Аньелли: «Юве», «Милан» и «Интер» взяли 80 скудетто за 100 лет. Амбиции маленьких команд – это понятно, но есть же статистика»

Теги Бавария ПСЖ Интер Милан Ювентус бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига УЕФА ФИФА Андреа Аньелли Суперлига Европы Футбол

Президент «Ювентуса» и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли не отказывается от проекта по созданию турнира.

Вчера после выхода из Суперлиги английских клубов пресс-служба турнира выступила с заявлением о приостановке проекта. Аньелли, скорее всего, дал интервью La Repubblica до этих событий.

«Мы поддерживаем открытый диалог с ФИФА, УЕФА и другими органами власти. То, что мы делаем, – максимально законно.

В Германии «Бавария» выиграла 8 чемпионств подряд. Во Франции – гегемония, в Испании – дуополия, а в Италии за сто лет 80 скудетто взяли «Ювентус», «Милан» и «Интер». Амбиции маленьких команд – это понятно, но есть же статистика», – сказал Аньелли.

Клубы АПЛ официально вышли из Суперлиги, «Интер» тоже близок, проект приостановлен. Здесь все детали развала

Как празднуют развал Суперлиги: пьют вино, постят надгробия, издеваются над Пересом

Протест, который добил Суперлигу: в Лондоне вынудили уйти «Челси», следом отказались и остальные

Суперлига не сдается: обещают пересмотреть формат, чтобы вернуться и спасать футбол дальше

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья