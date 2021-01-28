Андреа Аньелли: «Юве», «Милан» и «Интер» взяли 80 скудетто за 100 лет. Амбиции маленьких команд – это понятно, но есть же статистика»

Президент «Ювентуса» и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли не отказывается от проекта по созданию турнира.
Вчера после выхода из Суперлиги английских клубов пресс-служба турнира выступила с заявлением о приостановке проекта. Аньелли, скорее всего, дал интервью La Repubblica до этих событий.
«Мы поддерживаем открытый диалог с ФИФА, УЕФА и другими органами власти. То, что мы делаем, – максимально законно.
В Германии «Бавария» выиграла 8 чемпионств подряд. Во Франции – гегемония, в Испании – дуополия, а в Италии за сто лет 80 скудетто взяли «Ювентус», «Милан» и «Интер». Амбиции маленьких команд – это понятно, но есть же статистика», – сказал Аньелли.
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