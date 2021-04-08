Перес о словах Чеферина про Аньелли: «Это недопустимо. Мы не хотим видеть президента, который оскорбляет других»

Президент и председатель Суперлиги Европы Флорентино Перес прокомментировал слава главы УЕФА Александра Чеферина в адрес президента .

«Президент Чеферин оскорбил Андреа Аньелли. Это недопустимо. Обсуждать действия президента столь крупного мирового клуба, как «Ювентус», – это сумасшествие.

Это неприемлемо. УЕФА должен измениться, мы не хотим видеть президента, который оскорбляет другого президента», – сказал Перес в интервью Chiringuito.

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