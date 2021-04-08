Флорентино Перес: «УЕФА не запретит игрокам выступать за сборные, не беспокойтесь. Уверен, участников Суперлиги не исключат из ЛЧ и своих лиг»

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Президент «Реала» и председатель Суперлиги Европы Флорентино Перес уверен, что серьезные санкции в отношении клубов и игроков, которые будут выступать в новом турнире, невозможны.

«Реал», «Манчестер Сити», «Челси», как и другие участники Суперлиги, не будут исключены из Лиги чемпионов или национальных лиг. 100 процентов. Я уверен. Это невозможно.

УЕФА говорит, что запретит футболистам играть за сборные? Не беспокойтесь, этого не произойдет. Футболистам не запретят играть за сборные, если они будут выходить за свой клуб в Суперлиге», – сказал Перес в интервью Chiringuito.

Флорентино Перес о Суперлиге: «Мы хотим спасти футбол, «Реал» потерял 400 млн евро. Мы будем мертвы к 2024 году»

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