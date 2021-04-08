Флорентино Перес о Суперлиге: «Мы хотим спасти футбол, «Реал» потерял 400 млн евро. Мы будем мертвы к 2024 году»

Президент «Реала» и председатель Суперлиги Европы Флорентино Перес рассказал о решении мадридского клуба стать участником нового проекта.

«Когда у тебя не остается доходов за исключением тех, что дает турнир, появляется желание увеличить число больших матчей, и Суперлига поможет нам уменьшить убытки, понесенные из-за пандемии. Мы должны найти возможность зарабатывать больше, проводя больше больших матчей.

Не было никакого заговора, большие клубы Италии, Англии и Испании должны были предпринять что-то в текущей неблагоприятной ситуации. Только один потерял 400 миллионов евро в этом сезоне.

Футбол должен развиваться, как развивается наша жизнь. Он должен адаптироваться к текущим реалиям жизни. Я не буду много здесь рассказывать, но интерес к футболу начал падать. Аудитория уменьшается, стоимость аудиовизуальных прав тоже снижается.

Футбол – единственный общемировой вид спорта. Телевидение должно меняться. Нужно проанализировать, почему люди в возрасте от 16 до 24 лет больше не интересуются футболом. Лишь небольшое число матчей привлекает внимание из-за интереса к другим платформам. Нужно что-то менять.

То же самое было и в 50-х годах прошлого века. и выступали против Сантьяго Бернабеу и Кубка европейских чемпионов. Привлек ли он тогда внимание? Дайте сильнейшим командам играть. Мы делаем это на благо футбола.

Платят за все вещатели. Именно это дает деньги. Деньги для всех, потому что если зарабатывают те, кто на вершине, деньги идут всем, потому что мы покупаем футболистов и можем помогать друг другу.

тоже может играть в Суперлиге. Пять команд будут выходить по спортивному принципу. Это открытый турнир, не закрытый. Мы верим в спортивный принцип и в то, что команды будут бороться за попадание в турнир.

УЕФА тоже должен поддержать нас. Если мы и будем зарабатывать больше, то это только на благо футбола. Хотим начать как можно скорее. Планируем обсудить все с ФИФА и УЕФА.

УЕФА работал над новым форматом Лиги чемпионов, который я, при всем уважении, так и не понял. Мы хотим спасти футбол, а спасти футбол – значит спасти всех. Пусть ближайшие 20 лет пройдут спокойно, чтобы никто не потерял 200 миллионов евро.

Мы хотим изменить модель, которая уже не работает. Никто не понимает новую модель, к 2024 году мы будем мертвы. Клубы потеряли миллионы евро», – сказал Перес.

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