Ла Лига о Суперлиге: «Это эгоистичное желание еще обогатить супербогатых. Разрушение экосистемы приведет к провалу этих клубов»

Ла Лига выступила с критическим заявлением по поводу создания европейской Суперлиги.

«Ла Лига решительно осуждает недавно опубликованное заявление об отколовшейся, элитарной европейской лиге, которая нарушает принципы честной конкуренции и спортивных достижений, лежащих в основе футбольной пирамиды внутри стран и в Европе.

Сегодня футбольные фанаты по всей Европе могут мечтать о том, чтобы их клуб, независимо от статуса, мог добиться успеха, подняться на вершину европейского футбола и там соревноваться с другими.

Ла Лига защищает эту европейскую футбольную традицию для всех. Концепция, предложенная 12 европейскими клубами, разрушает эту мечту, закрывая дверь к вершине европейского футбола, допуская туда лишь небольшую часть элиты.

Мы гордимся своей 90-летней историей открытого турнира, основанного на заслугах и достижениях. Миллионы фанатов по всему миру следят за 42 клубами Примеры и . Успех наших соревнований помог футболу стать ключевым фактором экономики Испании, составляя почти 1,4% ВВП и обеспечивая работой почти 200 000 человек.

Эта новая европейская лига не более чем эгоистичное предложение, призванное еще больше обогатить и без того супербогатых. Это подорвет привлекательность всей игры и окажет глубокое разрушительное воздействие на настоящее и будущее Ла Лиги, ее клубов-членов и всей футбольной экосистемы.

Кроме того, отколовшаяся лига угрожает остальным видам спорта в Испании, в которые в текущем сезоне Ла Лига вложит более 126 миллионов евро в рамках соглашения с правительством Испании и Королевской испанской футбольной федерацией.

Разрушение европейской футбольной экосистемы также в конечном итоге приведет к провалу этого нового турнира и участвующих в нем клубов, которые построили свой успех на завоевании титулов, на триумфах, которых теперь будет сильно меньше.

Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении меры, работаем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы защитить целостность и будущее испанского футбола в интересах игры», – говорится в заявлении Ла Лиги.

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