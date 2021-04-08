Прядкин о Суперлиге: «Эта идея противоречит базовым ценностям футбола. РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг»

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Президент РПЛ Сергей Прядкин выступил с заявлением по поводу создания европейской Суперлиги.

«РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением по проекту Суперлиги.

Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество.

Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведется спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон.

Мы выступаем за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему», – сказал Прядкин.

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