Клубы Суперлиги сообщили УЕФА и ФИФА об обращении в суды. Это защита от попыток сорвать турнир

Клубы, объявившие о создании европейской Суперлиги, уведомили УЕФА и ФИФА в том, что приняли юридические меры.

12 клубов-основателей направили письма в руководящие футбольные организации с предупреждением о том, что они предпринимают правовые шаги, направленные против попыток сорвать запуск Суперлиги.

Письмо было отправлено группой английских, испанских и итальянских клубов президенту ФИФА Джанни Инфантино и его коллеге из УЕФА Александеру Чеферину. В тексте заявления говорится о том, что Суперлига получила грант в размере 4 миллиардов евро (5,5 миллиардов долларов) от финансового организации.

Ранее УЕФА предупредил клубы, планировавшие создать Суперлигу, что будут приняты все возможные меры для предотвращения этого, включая судебное разбирательство, а сами клубы-участники закрытой лиги могут быть исключены из национальных чемпионатов.

«Ваше официальное заявление вынуждает нас принять защитные меры, чтобы обезопасить себя от такой враждебной реакции, которая не только ставит под угрозу обязательства по финансированию в рамках гранта, но, что еще важнее, будет незаконной.

По этой причине компания SLCo (Super League Company) подала ходатайство в суды, чтобы обеспечить беспрепятственное создание и функционирование нового турнира в соответствии с действующим законодательством.

Наша обязанность как членов совета директоров SLCo – обеспечить, чтобы все целесообразные действия, доступные для защиты интересов турнира и наших заинтересованных сторон, были приняты, учитывая непоправимый ущерб, который может быть нанесен, если по какой-либо причине мы будем лишены возможности оперативно сформировать Суперлигу и распределить доходы от гранта.

Суперлига должна проводиться наряду с существующими чемпионатами стран и кубковыми турнирами, которые являются ключевой частью структуры европейского футбола.

Мы не стремимся заменить Лигу чемпионов или Лигу Европы, а стремимся конкурировать с этими турнирами и существовать вместе с ними», – говорится в письме 12 клубов на имя Инфантино и Чеферина.

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