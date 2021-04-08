УЕФА скоро сообщит, будут ли доиграны ЛЧ и ЛЕ в этом сезоне. В соцсетях появились слухи о приостановке турниров

УЕФА в скором времени объявит решение о проведении оставшихся матчей нынешнего сезона еврокубков.

В социальных сетях после официального подтверждения создания распространилась информация, что предстоящие игры Лиги чемпионов и могут быть перенесены или вовсе отменены.

Тем не менее журналист Фабрицио Романо отмечает, что на эту минуту УЕФА не делал никаких заявлений по поводу ближайших еврокубковых игр. Журналист Роб Харрис также подчеркивает, что турниры не приостановлены.

В скором времени состоится собрание, на котором и будут приняты соответствующие решения.

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