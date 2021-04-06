Неймар о владении мячом «Баварии»: «Можно флиртовать с девушкой весь вечер, но придет другой парень и покорит ее за пять минут»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Неймар ахахаха Футбол

Форвард «ПСЖ» Неймар высказался о выходе в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на доминирование «Баварии» во владении мячом в обоих играх (0:1, 3:2).

«Так же говорится, да? Вы можете владеть мячом, точно так же, как можете флиртовать с девушкой весь вечер, а затем приходит парень и покоряет ее за пять минут», – сказал Неймар в интервью TNT Sports Brasil.

В первом матче «Бавария» владела мячом 61% времени против 39% у парижан. В ответной игре перевес тоже был в пользу  немцев – 55% против 45%.

Напомним, в похожей манере высказывался о владении мячом бывший главный тренер сборной Чили Хорхе Сампаоли: «Однажды я провел с девушкой ночь в баре, а другой парень в 5 утра повел ее в туалет, и там они занялись любовью».

Видели празднование Неймара прямо перед Киммихом? Ничего личного, хотя Ней запомнил слова Йозуа о превосходстве «Баварии»

Штанги, перекладина, подкат мимо мяча – в Париже прошел концерт упущенных моментов Неймара

Мбаппе танцует на столе 🕺 Смотрите, как пламенно «ПСЖ» отмечает выход в полуфинал

Опрос

«Ливерпуль» проиграл в Мадриде, но сохранил шансы на полуфинал. Верите в камбэк?
22457 голосов
Да, «Ливерпуль» пройдет в 1/2
3.95 Ливерпуль
Знаешь, кто пройдет?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Нет, «Реал» удержит нужный счет
1.25 Реал Мадрид
Знаешь, кто пройдет?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья