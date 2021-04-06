Неймар о владении мячом «Баварии»: «Можно флиртовать с девушкой весь вечер, но придет другой парень и покорит ее за пять минут»

Форвард «ПСЖ» Неймар высказался о выходе в полуфинал , несмотря на доминирование «Баварии» во владении мячом в обоих играх (0:1, 3:2).

«Так же говорится, да? Вы можете владеть мячом, точно так же, как можете флиртовать с девушкой весь вечер, а затем приходит парень и покоряет ее за пять минут», – сказал Неймар в интервью TNT Sports Brasil.

В первом матче владела мячом 61% времени против 39% у парижан. В ответной игре перевес тоже был в пользу немцев – 55% против 45%.

Напомним, в похожей манере высказывался о владении мячом бывший главный тренер сборной Чили Хорхе Сампаоли: «Однажды я провел с девушкой ночь в баре, а другой парень в 5 утра повел ее в туалет, и там они занялись любовью».

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