Неймар: «Мы выбили победителя ЛЧ. Теперь «ПСЖ» всегда должен стремиться выйти в полуфинал»

Нападающий «ПСЖ» поделился эмоциями от выхода в полуфинал чемпионов после игры с «Баварией» (0:1, первый матч – 3:2).

«Я счастлив, несмотря на поражение. Мы играли против прекрасной команды. Мы тоже отличная команда, и мы показали это сегодня. Мы выбили победителя Лиги чемпионов.

Мы добились своей цели, теперь мы в полуфинале и должны поработать еще больше, стать лучше.

Все мои упущенные моменты... Я почти не переживаю. Я счастлив, что мы вышли в полуфинал. – отличная команда. Теперь мы всегда должны стремиться выйти в полуфинал», – сказал бразилец.