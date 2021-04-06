Неймар: «Мы выбили победителя ЛЧ. Теперь «ПСЖ» всегда должен стремиться выйти в полуфинал»

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился эмоциями от выхода в полуфинал Лиги чемпионов после игры с «Баварией» (0:1, первый матч – 3:2).
«Я счастлив, несмотря на поражение. Мы играли против прекрасной команды. Мы тоже отличная команда, и мы показали это сегодня. Мы выбили победителя Лиги чемпионов.
Мы добились своей цели, теперь мы в полуфинале и должны поработать еще больше, стать лучше.
Все мои упущенные моменты... Я почти не переживаю. Я счастлив, что мы вышли в полуфинал. «ПСЖ» – отличная команда. Теперь мы всегда должны стремиться выйти в полуфинал», – сказал бразилец.