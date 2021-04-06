Неймар о праздновании перед Киммихом: «Я не пытался его спровоцировать. Это судьба. Он говорил, что «Бавария» уже в полуфинале»

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Форвард «ПСЖ» Неймар объяснил, почему отпраздновал проход в полуфинал Лиги чемпионов вместе с Леандро Паредесом рядом с игроком «Баварии» Йозуа Киммихом.

Перед ответной игрой Киммих заявил: «Бавария» сильнее «ПСЖ». Верю, что мы пройдем дальше». Бразилец отверг предположение, что своим празднованием пытался задеть немца.

«Я даже не пытался его спровоцировать. Я хотел отпраздновать, и Лео был рядом. Я просто увидел его напротив, и мы вместе порадовались.

Полагаю, это просто судьба, что именно Киммих оказался там. Он говорил, что их команда лучше и пройдет дальше, что они уже обеспечили себе место в полуфинале», – сказал Неймар в интервью TNT Sports Brasil.

«ПСЖ» прошел в 1/2 финала по сумме двух матчей (0:1, 3:2).

Фото: Gettyimages.ru/Xavier Laine

Видели празднование Неймара прямо перед Киммихом? Ничего личного, хотя Ней запомнил слова Йозуа о превосходстве «Баварии»

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