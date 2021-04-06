Артур Григорьянц: «Гильерме показал оскорбительные жесты после забитого гола. Скандирований в его адрес до этого не было»

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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение наказать вратаря «Локомотива» Гильерме за поведение на матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

«После забитого гола Гильерме побежал к своим воротам и показал оскорбительные жесты. До этого в его адрес не было оскорбительных скандирований.

Гильерме сказал, что оскорбления начались с первых минут матча. После его жеста после гола пошли скандирования и потом был второй жест», – отметил Григорьянц.

Глава КДК также добавил, что дисквалификацию нельзя обжаловать, так как статья, по которой наказали Гильерме, не предусматривает апелляции.

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