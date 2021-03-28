В отношении Калы начато чрезвычайное расследование по делу о расизме в адрес Диакаби

В отношении защитника «Кадиса» Хуана Калы начато расследование по итогам матча Ла Лиги с «Валенсией» (2:1).

Защитник валенсийцев обвинил Калу в расизме, он сообщил судье: «Он назвал меня черным дерьмом». Матч прерывался на 25 минут, однако позже был доигран. Кала отрицает обвинения.

Теперь дело под свой контроль взяла Королевская испанская футбольная федерация. Специальный комитет RFEF по проведению соревнований начал чрезвычайное расследование.

В федерации оценят ситуацию и примут решение о том, заслуживает ли Кала наказания. Пока, кроме заявлений Диакаби, нет никаких доказательств того, что игрок использовал расистские оскорбления.

уже направила аудиозапись инцидента в специализированную компанию, чтобы убрать весь посторонний шум и улучшить звук, пока прогресса в этой работе нет.

Расистский скандал у «Валенсии»: команда ушла с поля на 25 минут из-за оскорбления Диакаби. Доиграли, чтобы не нарваться на штраф – и проиграли