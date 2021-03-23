«Диакаби сказал: «Кала назвал меня черным дерьмом». Никто из судей не слышал этого». Протокол арбитра матча «Кадис» – «Валенсия» о скандале

Опубликован протокол судьи Давида Медье Хименеса, работавшего на матче «Кадис» – (2:1), на котором произошел инцидент с расизмом.

В первом тайме защитник «Валенсии» Муктар Диакаби покинул поле, заявив, что его оскорбил игрок Хуан Кала. Футболисты «Валенсии» также ушли в знак солидарности, однако спустя 25 минут вернулись, игра была возобновлена.

«На 29-й минуте я прервал игру из-за конфликта между игроками двух команд. Игрок «Валенсии» Муктар Диакаби после того, как получил желтую карточку за споры с соперником, дословно сказал мне следующее: «Он назвал меня черным дерьмом» (negro de mierda, возможны разные трактовки – прим. Sports.ru), указывая на игрока «Кадиса» Хуана Калу. Ни один из членов судейской бригады не слышал этого.

Через некоторое время футболисты «Валенсии» решили покинуть поле, из-за этого матч был временно приостановлен. Обе команды вернулись в свои раздевалки.

После нескольких минут обсуждений представитель «Валенсии» в присутствии представителя «Кадиса» сообщил нам, что они решили заменить и продолжить матч. Кроме того, было решено дать обеим командам 5 минут на разминку во избежание травм.

Игра возобновилась через 24 минуты после остановки, после чего проходила как обычно», – говорится в протоколе.

Расистский скандал у «Валенсии»: команда ушла с поля на 25 минут из-за оскорбления Диакаби. Доиграли, чтобы не нарваться на штраф – и проиграли