Защитник «Кадиса» Кала об обвинениях в расизме: «Я не говорил этого. На поле 25 камер, микрофоны, игроки, судьи – и никто ничего не услышал»

Защитник Хуан Кала ответил на обвинения в расистских оскорблениях со стороны игрока «Валенсии» .

«Я говорил Диакаби, чтобы он оставил меня в покое. В определенный момент он бросил играть и подошел ко мне, заявив, что я назвал его «черным дерьмом». Я вообще не произносил ничего подобного.

То, что утверждает Диакаби, это ложь. Я закончу с футболом завтра же, если он назовет имя игрока «Кадиса», который якобы говорил, что я принесу извинения, и тогда вернется на поле.

Сейчас я столкнулся с публичным линчеванием. И я намерен подать в суд на Анила Мурти (президента «Валенсии», который обвинил его в расизме – прим. Sports.ru).

Я не знаю, выдумал ли Диакаби эти оскорбления или неправильно услышал. Медиа превратили эту историю в цирк.

Матчи сейчас проходят без зрителей. На поле 20-25 камер, микрофоны, футболисты, судьи – и никто ничего не услышал», – сказал Кала.

Расистский скандал у «Валенсии»: команда ушла с поля на 25 минут из-за оскорбления Диакаби. Доиграли, чтобы не нарваться на штраф – и проиграли