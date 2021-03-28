Диакаби о расизме: «Валенсии» предложили доиграть матч, если Кала извинится. Мы были против, нельзя извиниться и продолжить игру, словно ничего не было»

Защитник «Валенсии» рассказал детали конфликта с игроком Хуаном Калой, которого он обвинил в расистских оскорблениях по ходу матча 29-го тура Ла Лиги (1:2).

«Прошло два дня, и я готов спокойно рассказать о том, что случилось. По ходу матча игрок соперника оскорбил меня, назвав «черным дерьмом». Это неприемлемо, я не потерплю подобное, и это было видно по моей реакции.

Не должно подобное происходить ни в повседневной жизни, ни тем более в футболе – спорте, где должны уважать друг друга.

Я и мои одноклубники после этого решили уйти в раздевалку, и это было правильным решением.

Тогда один из футболистов «Кадиса» предложил кому-то из моих партнеров вернуться на поле, если Кала извинится.

Ни я, ни мои партнеры не были согласны с этим, потому что нельзя просто извиниться и после этого продолжить играть, словно и не было ничего. Сейчас со мной все нормально, а тогда было очень больно.

Я надеюсь, что сделает что-нибудь, найдет какое-то решение, проведет расследование, чтобы все было продемонстрировано и разъяснено», – заявил Диакаби.

Футболисты «Валенсии» вернулись из раздевалки спустя 25 минут после того, как покинули поле. В своем заявлении клуб подчеркнул, что сделал это из-за угрозы снятия 3 очков.

Кала сегодня на специальной пресс-конференции заявил, что не называл Диакаби «черным дерьмом», а также назвал ложью слова защитника «Валенсии» о том, что его партнер предлагал «Валенсии» продолжить матч, если Кала принесет извинения.

Расистский скандал у «Валенсии»: команда ушла с поля на 25 минут из-за оскорбления Диакаби. Доиграли, чтобы не нарваться на штраф – и проиграли