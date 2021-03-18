Черчесов поправил Шнякина после вопроса о матче молодежки: «Вопрос звучал бы так: под каким углом я буду смотреть?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча со Словакией (1:2) в квалификации ЧМ-2022 поправил комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина, указав ему другую формулировку вопроса.
– Молодежная сборная России будет играть с Данией очень ответственную игру. Будете ли вы ее смотреть и с каким интересом?
– Смотреть-то я точно буду. А с каким интересом я ее должен смотреть?
– Ну, скажем так, мы все говорим и предполагаем, что, возможно, кто-то из этих ребят окажется на Евро…
– Ну, тогда вопрос звучал бы так: под каким углом я буду смотреть? Угол будет правильный, – с улыбкой сказал Черчесов.
Молодежная сборной России сегодня сыграет с Данией в заключительном матче группового этапа Евро (U21).
Расклады Евро U-21: Россия может не выйти даже в случае победы над Данией, а у Англии есть шансы с нулем после двух матчей
Черчесов будет смотреть важнейшую игру нашей молодежки с Данией 🇷🇺— Матч ТВ (@MatchTV) March 30, 2021
Станислав Саламович научил @shhhnyak правильно задавать вопросы 🎙 pic.twitter.com/DCbO70JEnP