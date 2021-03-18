Черчесов поправил Шнякина после вопроса о матче молодежки: «Вопрос звучал бы так: под каким углом я буду смотреть?»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча со Словакией (1:2) в квалификации ЧМ-2022 поправил комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина, указав ему другую формулировку вопроса.

– Молодежная сборная России будет играть с Данией очень ответственную игру. Будете ли вы ее смотреть и с каким интересом?

– Смотреть-то я точно буду. А с каким интересом я ее должен смотреть?

– Ну, скажем так, мы все говорим и предполагаем, что, возможно, кто-то из этих ребят окажется на Евро…

– Ну, тогда вопрос звучал бы так: под каким углом я буду смотреть? Угол будет правильный, – с улыбкой сказал Черчесов.

Молодежная сборной России сегодня сыграет с Данией в заключительном матче группового этапа Евро (U21).

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