Черчесов поправил Шнякина после вопроса о матче молодежки: «Вопрос звучал бы так: под каким углом я буду смотреть?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча со Словакией (1:2) в квалификации ЧМ-2022 поправил комментатора , указав ему другую формулировку вопроса.

– Молодежная сборная России будет играть с Данией очень ответственную игру. Будете ли вы ее смотреть и с каким интересом?

– Смотреть-то я точно буду. А с каким интересом я ее должен смотреть?

– Ну, скажем так, мы все говорим и предполагаем, что, возможно, кто-то из этих ребят окажется на Евро…

– Ну, тогда вопрос звучал бы так: под каким углом я буду смотреть? Угол будет правильный, – с улыбкой сказал Черчесов.

Молодежная сборной России сегодня сыграет с Данией в заключительном матче группового этапа Евро (U21).

Расклады Евро U-21: Россия может не выйти даже в случае победы над Данией, а у Англии есть шансы с нулем после двух матчей