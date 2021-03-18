Дивеев о Фернандесе: «Русский мужик, какой бразилец? Будет биться, пока не умрет»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался об игре своего партнера по команде .

– В ЦСКА есть еще более железный человек, чем ты – это Марио. Как он до сих пор жив и играет?

– Марио – настоящий боец. Никогда не скажет, что ему больно. Ударили его, спрашиваешь «Как ты?» – «Все отлично, все хорошо». Будет биться, пока не умрет. Русский мужик.

– Характер похож на русский?

– Мне кажется, он русский. Какой бразилец? Только не говорит по-русски, конечно, но понимает. Бразильцы, испанцы, они такие – чуть наступил и все. А Марио не такой, – сказал Дивеев.