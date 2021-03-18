Черчесов о 6 очках сборной: «И хотели, и могли больше, но три игры мы провели на хорошем уровне»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил выступление команды в мартовских матчах квалификации чемпионата мира 2022 года.

Россия победила Мальту (3:1) и Словению (2:1) и уступила Словакии (1:2).

– Что получилось, что нет? Мы видим очки, что вместе с Хорватией находимся на первом месте. Но, кроме потери трех очков в последнем матче, чем довольны на этом отрезке, а чем – нет?

– И хотели, и могли больше, это мы сами знаем, потому что соперников изучаем. Если вернуться к первой игре с Мальтой, все ее как-то легкомысленно воспринимали, но мы-то серьезно готовились. И, как показала жизнь, мы были правы.

Другое дело – что удалось и что понравилось. Что не понравилось? Что мы не набрали 9 очков, как изначально – не планировали, это легкомысленно, – хотели. Возможность такая у нас была.

Что получилось? Здесь надо брать все в комплексе. Потому что Премьер-лига пошла нам навстречу и дала еще несколько дней для подготовки, сбор был сдвинут. Это для нас было большим подспорьем, потому что два последних сбора, когда было три игры, показали, что команду было сложно готовить физически.

Еще часто игроки травмируются. В последнем туре Зобнин травму получил. Можете себе представить, что, если бы еще тур был сыгран, еще бы пару игроков недосчитались. В этом плане правильное было решение, и это нам помогло провести три игры на таком хорошем уровне. Ни в одной игре мы не просели, что ли. В этом плане было сделано многое.

Естественно, мы и подготовку поменяли – мы же анализируем наши сборы. Другое дело, к сожалению, не выиграли последний матч, – сказал тренер в эфире канала «Россия 24».

Черчесов поменял схему ради прессинга, но Россия забуксовала в атаке и провалила стандарты