Черчесов об объятиях Фернандеса и Джикии: «Наверное, они сами удивились. Может, перепутали, схватили не того, кого надо. Бывает»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру Марио Фернандеса и на стандарте, который привел к голу Словакии в ворота России в матче квалификации чемпионата мира 2022 года.

– Объятия Марио Фернандеса и Джикии – что это было? Два наших защитника держали друг друга. Аналитик Мананников показал, что и в матче с «Челси» было что-то подобное с участием Терри.

– Мананников, наверное, не помнит, не знаю, сколько ему лет. Мы [ ] играли дома в Лиге чемпионов с «Блэкберном», и там не только держали, но и даже подрались игроки одной команды.

– Но тут прямо на стандарте.

– Я с ними на эту тему еще не говорил. Наверное, они сами удивились. Может, во время игры перепутали там, схватили не того, кого надо – бывает.

Другое дело, что это привело к неприятности (Милан Шкриньяр забил гол – прим. Sports.ru). Мы перед игрой со Словакией долгое время уделили стандартам, потому что, естественно, изучаем соперника и знаем, что в позиционной игре им сложно атаковать, создавать моменты. Особенно когда Гамшика у них сейчас нет, который игру вел и определял.

И вот стандарты. Они и с Мальтой с них забили. Мы на эту тему обращали пристальное внимание, концентрировали, но прозевали и пропустили гол. Вот это расстраивает, – сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».

Помутнение Фернандеса на угловом: яростно вцепился в Джикию (зачем?), а Шкриньяр остался один