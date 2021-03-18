Сантуш о незасчитанном голе Роналду: «Мяч на полметра зашел в ворота. Судьи ошибаются, они тоже люди, но для этого и есть ВАР»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о моменте с незасчитанным голом форварда в ворота Сербии (2:2) в матче отбора на ЧМ-2022.

На 93-й минуте Роналду пробил по воротам, но защитник сербской команды Стефан Митрович в подкате вынес мяч. Судьи во главе с Данни Маккели посчитали, что в этом эпизоде мяч не пересек линию, поэтому взятие ворот не было зафиксировано.

О незасчитанном голе

«Судья извинился, и я очень уважаю его, но то, что в таких турнирах не используется ВАР или технология фиксации гола, недопустимо. Мяч на полметра зашел в ворота, между вратарем и линией ворот не было препятствий. Все было очевидно.

Арбитр извинился, но это не решит проблему. Судьи ошибаются, они тоже люди, но для этого и существует ВАР».

О Роналду, кинувшем на поле капитанскую повязку

«Это нормальное разочарование для того, кто забил победный гол за Португалию, но его не засчитали. Я не буду обсуждать это», – сказал тренер.

Роналду после незасчитанного гола Сербии: «Бывают трудные времена, когда чувствуешь, что пострадала целая нация»

Криштиану лишили чистого (и победного!) гола на 94-й минуте. Он был в ярости: наорал на судью и швырнул капитанскую повязку