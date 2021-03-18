Дзюба – лучший игрок сборной России в матче со Словенией по мнению пользователей Sports.ru и платежной системы «Мир»

Сегодня сборная России обыграла Словению во 2-м туре квалификации ЧМ-2022 (2:1).

Оба гола российской команды забил , он и был признан лучшим игроком матча.

Лучшим 32-летнего нападающего «Зенита» выбрали пользователи Sports.ru и эксперты (10%) и (10%) при поддержке платежной системы «Мир», партнера национальной сборной России.

Руслан Нигматуллин отдал свои 10% голосов .

Артем набрал 35% голосов, немного опередив (30%) и полузащитника Александра Головина (19%).