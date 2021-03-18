Дзюба про Иличича: «Парень на спокухе, разворачивает во все стороны. Кайф был на него смотреть»

Теги Артем Дзюба Сборная России по футболу сборная Словении по футболу Йосип Иличич квалификация ЧМ-2022 Чемпионат.com Футбол

Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Словенией (2:1) в квалификации ЧМ-2022 оценил игру хавбека Йосипа Иличича.

«Разбирали, крепкая у них команда. Понимали, что дома нужно любой ценой побеждать.

Иличич очень впечатлил. Парень на спокухе, разворачивает во все стороны. Кайф был на него смотреть.

Я так от Модрича кайфовал после Хорватии, но Лука еще в защиту отрабатывает, а Иличич свободный художник», – сказал Дзюба.  

«Иличич меняет направление как Месси, но с ростом 190 сантиметров». Против России сыграл один из самых опасных игроков Европы

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