Дзюба про Иличича: «Парень на спокухе, разворачивает во все стороны. Кайф был на него смотреть»

Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Словенией (2:1) в квалификации ЧМ-2022 оценил игру хавбека .

«Разбирали, крепкая у них команда. Понимали, что дома нужно любой ценой побеждать.

Иличич очень впечатлил. Парень на спокухе, разворачивает во все стороны. Кайф был на него смотреть.

Я так от Модрича кайфовал после Хорватии, но Лука еще в защиту отрабатывает, а Иличич свободный художник», – сказал Дзюба.

«Иличич меняет направление как Месси, но с ростом 190 сантиметров». Против России сыграл один из самых опасных игроков Европы