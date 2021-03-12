«Барса» не сможет позволить себе Холанда, если продлит контракт с Месси

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«Барселона» хочет подписать контракт с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

Журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар пишет, что в случае продления контракта с форвардом Лионелем Месси каталонский клуб не сможет себе позволить переход 20-летнего норвежца.

Сделка по Холанду оценивается в 125-130 млн евро, а у «Барсы» нет таких денег. Клуб, который подпишет норвежца, должен будет заплатить не только «Боруссии», но и его агенту Мино Райоле, а также отцу Альфу-Инге Холанду.

Ранее сообщалось, что форвард «Боруссии»главная трансферная цель нового президента «Барсы» Жоана Лапорты.

В этом сезоне футболист забил 21 гол и сделал 4 результативные передачи в 21 матче Бундеслиги. Его полную статистику можно изучить здесь.

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