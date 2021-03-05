Овчинников об отъезде Гончаренко в Беларусь: «Тренер ЦСКА не может шантажировать уходом. Виктор Михайлович – душа тонкая и ранимая»

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался о главном тренере армейцев .

– Все ждали, что Гончаренко уйдет после «Ростова». Что происходило в команде перед этим матчем?

– Я так привык к уходам Виктора Михайловича и его отсутствию из-за дисквалификаций, что не акцентировал внимания на слухах. Он душа тонкая и ранимая, все принимает близко к сердцу и часто руководствуется эмоциями.

Тренер ЦСКА должен быть психологически устойчивым и не может шантажировать уходом. Ты отвечаешь не только за себя. У тебя есть 20-25 футболистов, за которых ты несешь ответственность. Принятое на эмоциях решение – не черта профессионального тренера.

– После матча с «Зенитом» вы отдувались за выход Васина: «Решение всегда принимает главный тренер, и значит, Васин проявил себя лучше», после «Химок» – за замены Дзагоева и Эджуке, и опять объяснили решением Гончаренко.

– Так и было. Я был против замен и сказал об этом в перерыве Виктору Михайловичу. Попытался аргументированно объяснить, почему не надо менять этих футболистов. Но замены произошли.

Что я должен был ответить? Не я же принимал решение. Я не дал оценку этим действиям, а просто констатировал факт в ответ на заданный вопрос.

– Болельщики усмотрели в этом конфликт.

– Кто хочет что-нибудь увидеть, тот увидит. Хорошо помню ту пресс-конференцию. Тогда еще подумал: «Ой, кто-то же сейчас интерпретирует это по-другому». Хотя говорил обыкновенные вещи.

Но лампочка, прежде чем лопнуть, накаляется. Видимо, был нужен какой-то такой момент, чтобы она взорвалась.

– Сейчас не жалеете о тех словах?

– Я же говорил о том, что происходило на поле, а не старался выставить кого-то в некрасивом свете. Любой тренер на эти вопросы ответил бы так же. В тот момент не считал, что это что-то сверхъестественное, – сказал Овчинников.

Гончаренко покинул расположение команды и уехать в Беларусь после поражения от «Зенита» (0:4) в июне. Через некоторое время он вернулся, несмотря на слухи об отставке, и продолжил работу с ЦСКА.