КДК РФС отменил желтую карточку Марио Фернандесу. Он сможет сыграть с «Арсеналом»

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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС решил отменить желтую карточку, показанную защитнику ЦСКА Марио Фернандесу в матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0).  

«Было принято решение отменить ошибочное применение предупреждения Марио Фернандесу», – сказал председатель КДК Артур Григорьянц.

Для Марио предупреждение было четвертым в розыгрыше турнира, но после отмены карточки он сможет сыграть в матче против «Арсенала», который пройдет в Туле 13 марта.

Стоит отметить, что через тур ЦСКА предстоит матч против «Зенита».

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