КДК РФС отменил желтую карточку Марио Фернандесу. Он сможет сыграть с «Арсеналом»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС решил отменить желтую карточку, показанную защитнику ЦСКА Марио Фернандесу в матче 21-го тура с «Ахматом» (2:0).

«Было принято решение отменить ошибочное применение предупреждения Марио Фернандесу», – сказал председатель КДК Артур Григорьянц.

Для Марио предупреждение было четвертым в розыгрыше турнира, но после отмены карточки он сможет сыграть в матче против , который пройдет в Туле 13 марта.

Стоит отметить, что через тур ЦСКА предстоит матч против «Зенита».