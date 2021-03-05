Экс-хавбек ЦСКА и «Ливерпуля» Марк Гонсалес перенес инфаркт миокарда

Бывший полузащитник ЦСКА, и сборной Чили Марк Гонсалес перенес инфаркт миокарда.

Об этом на своей странице в инстаграме сообщила супруга экс-футболиста Маура Ривера.

«Любовь всей моей жизни, мой спутник, как же ты меня напугал. Последние ночи были действительно кошмарными, дни проходили в безызвестности, было очень страшно.

Ты еще здесь, с нами, и тебе уже немного лучше, и это дает нам возможность наслаждаться каждым мгновением вместе.

Удивительно, как в жизни все может измениться в один миг, она преподносит нам сюрпризы и испытания, может напугать, но вера, сила и надежда помогут нам все преодолеть.

Я хочу, чтобы ты всегда был рядом со мной», – написала Ривера.

Гонсалес завершил карьеру в ноябре 2019 года. 36-летний экс-футболист, помимо и «Ливерпуля», также играл за , , , и чилийские клубы.

В составе московской команды он дважды выигрывал чемпионат России, а в 2016 году вместе со сборной Чили стал победителем Кубка Америки.

Инфаркт миокарда — серьезное заболевание, обусловленное гибелью части сердечной мышцы из-за прекращения кровотока по крупной артерии сердца.