Златан прислал Хабибу голосовое сообщение: «Все в твоей голове. Если знаешь, что ты лучше остальных – ты лучше»

Чемпион UFC в легком весе поделился сообщением, которое прислал ему форвард перед боем с .

«У меня со Златаном очень серьезное общение, всегда общаемся, каждый раз после его матча переписываемся, после моего боя общались и общаемся до сих пор.

Я даже могу включить, какое он мне мотивирующее голосовое отправил до боя. Это было где-то за пять-шесть часов до боя», – сказал Хабиб на канале «КраСава» в YouTube.

Затем он воспроизвел аудиофайл со словами 39-летнего шведа, который говорил по-английски.

«Привет, брат, как ты, все окей? Я сейчас устал после игры, но опыт очень помогает мне, и я очень много работаю. Люди не видят, как я работаю, они видят только, как я играю. И удивляются, насколько у меня все под контролем.

Я верю в тяжелую работу и в то, что она всегда приносит плоды. И все в твоей голове, все идет оттуда. Если ты чувствуешь себя молодым – ты молод. Если упорно тренируешься – ты упорно тренируешься. И если ты знаешь, что лучше, чем все остальные, – ты лучше, чем все остальные. И тогда ты просто должен сделать это.

Когда ты номер один, людям всегда хочется найти что-то плохое про тебя и как-то задеть тебя – всегда одно и то же дерьмо. Но мы доказываем снова, снова и снова – кто мы и из чего сделаны. Ничто не приходит просто так, упорная работа дает свои плоды.

У тебя все так же – ты сокрушаешь других, потому что много работаешь, а не потому, что это дано тебе свыше или тебе повезло. Нет-нет-нет. Это потому, что ты это ты. Я слежу за тобой», – сказал Златан.

«Это одна из лучших ментальных вещей, что я когда-либо слышал. Я знаю этого парня. Он один из лучших игроков в истории футбола, может быть, входит в топ-10, на мой взгляд.

Это очень мотивировало меня перед боем. Он прислал это за пару часов до боя. Все идет из головы», – прокомментировал это послание Хабиб, также говоря по-английски.