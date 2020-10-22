Хабиб о Роналду и Месси: «Криштиану – первый, потом Месси»

Чемпион UFC в легком весе рассказал о дружбе с форвардом .

– Все знают, что ты дружишь с Роналду, что он суперпрофи. Расскажи историю про Криштиану, которую мало кто знает, но которая впечатлила даже тебя.

– Мы постоянно переписываемся, общаемся. При встрече с ним дискуссия была – как черпать мотивацию.

Он мне говорил, что хотел бы, чтобы сын превзошел его, но он переживает, что он не сможет сделать этого. Почему? Потому что в его возрасте Криштиану мечтал, чтобы у него просто были простые бутсы, а у его сына есть все. Из-за этого он боится, что у него не будет голода.

На самом деле так и есть – голод движет человеком, нужна мотивация, чтобы было к чему стремиться. А когда у тебя есть все, тяжело находить и черпать мотивацию.

Когда он этот пример привел, мне это понравилось. Я понял, что такой человек никогда не будет довольствоваться одним, двумя, тремя титулами. Он, по-моему, выиграл уже 31-й титул.

– Больше всех голов забил в истории.

– Да. Так что я думаю, что он еще минимум два-три сезона будет бомбить.

– Криштиану, Златан, Месси. Расставь их по таланту от худшего к лучшему.

– Не-не, это подстава (смеется). На первое место, думаю, поставлю Криштиану.

– Роналду первый. Кто второй?

– Можно сказать, что Златан тоже по-своему великий футболист, но по результатам, думаю, Месси все же.

– Криштиану, Месси, Златан?

– Да, – сказал Хабиб в интервью каналу «КраСава» в YouTube.

Роналду – фанат UFC. Болеет за Хабиба, тренировался с Конором, подписан на всех топовых бойцов