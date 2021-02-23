Хабиб о футболе: «Раньше было много звезд, харизматичных футболистов, сейчас – мало. Изменились ценности»

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил известных футболистов прошлого, игра которых ему нравилась.

– Хабиб в футболе – это кто?

– Я бы, наверное, поставил себя на место старого Роналдо, «Зубастика».

У меня были две травмы крестообразных связок. Буквально через месяц после второй травмы я с Роналдо увиделся, пообщался

Говорю: «Ты вернулся после крестообразной и стал чемпионом мира. У меня чуть схожая история. Даст бог, я тоже после крестов стану чемпионом мира».

Он на меня такой смотрит и говорит: «Ты откуда знаешь мою историю крестов?» Я говорю: «В смысле откуда? Я всю твою историю знаю – где, когда, чего, где играл, сколько забивал, куда переходил». Он сказал: «Я не видел бойцов, которые бы так разбирались в футболе».

– Твой самый любимый футболист?

– Думаю, что Роналдо. Мне очень нравился Ривалдо. Франция 1998 года, Бразилия 2002-го. Очень сильной была Италия 2000-го.

Не знаю, как сейчас, но раньше очень много звезд было, харизматичных футболистов, звезд своего поколения. Возьми даже Норвегию, даже там была своя звезда – Туре-Андре Флу. Возьми Чехию – Поборски, Шмицер, Барош, Коллер, Недвед.

Сейчас любую сборную возьми – в паре сборных только есть звезды. Нет такого, как раньше.

– Из-за чего? Думаешь – деньги?

– Думаю, да, чуть-чуть изменились ценности. Есть звезды, но их очень мало, – сказал Хабиб в интервью каналу «КраСава» в YouTube.

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