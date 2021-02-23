Хабиб хотел бы сыграть за «Спартак»: «Народная команда. Мне нужно минимум полгода футбольных тренировок»

Чемпион UFC в легком весе рассказал, за какой клуб в России хотел бы поиграть на профессиональном уровне.

– Если взять одну команду в России, за какую ты бы хотел дебютировать?

– Думаю, за , наверное. Народная команда. Думаю, и отец хотел бы, чтобы я за «Спартак» сыграл.

Для этого мне нужно как минимум полгода футбольных тренировок. Килограмм шесть-семь я бы скинул.

Не знаю, как бы я там сыграл. Не назвал бы себя суперфутболистом, но попробовать хотел бы. Потихоньку можно было бы втянуться, – сказал Хабиб в интервью каналу «КраСава» в YouTube.