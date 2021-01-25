Хабиб о футболе: «Златан пригласил в «Милан». В ММА мне уже скучно»

Чемпион UFC в легком весе рассказал о желании поиграть в футбол на профессиональном уровне, а также о предложениях от клубов.

– Ты выставил в инстаграм видео – что готовишься к профессиональной футбольной карьере и готов рассмотреть любые предложения. Зачем тебе это нужно? И за сутки ты получил хоть одно реальное предложение от какого-то клуба?

– Да, я получил предложение от местного клуба «Аль-Васль» (Дубай, ОАЭ – прим. Sports.ru), от . пригласил меня в .

Там дальше уже можно даже не рассматривать – я назвал Европу, Турцию и Эмираты. Думаю, хватит.

– Зачем тебе профессиональный футбол?

– Честно сказать, что-нибудь интересное хочу попробовать, потому что в ММА мне уже скучно стало. Хочу конкуренцию реальную.

– Твой отец болел за . Можно ли сказать, что это, помимо «Анжи», твой любимый клуб в России?

– Один из любимых. В российском футболе я болею за хороший футбол. Мне хочется, чтобы матчи были интересными, чтобы конкуренция росла.

Каждый раз, когда наши играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы, я практически все матчи смотрю, болею, переживаю. Хочется, чтобы наш футбол примерно в топ-8 попал, – сказал Хабиб в интервью каналу «КраСава» в YouTube.