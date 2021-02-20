Быстров о молодых игроках: «Они в 17-18 лет еще дети, тиктоки и инстаграмы все портят. Мы в этом возрасте поняли, что такое и дедовщина, и злость»

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» высказался о молодом поколении российских футболистов.

– Российский футбол. Тот откат, который у нас был от уровня, когда ЦСКА и «Зенит» брали Кубок УЕФА, когда «Зенит» выигрывал Суперкубок, до того положения дел, которое сейчас, когда мы не в состоянии выйти из группы в весну – почему такой резкий откат назад? Что случилось?

– Во-первых, я считаю, что наша молодежь затормозилась в развитии. Если мы уже к 17 годам подходили и чувствовали, что такое мужской футбол – у нас все-таки было попроще перейти. Не попроще в плане того, что это было легко, а попроще в плане того, что мы уже в этом юном возрасте поняли, что такое и дедовщина, и жесткость, и злость, и как прокормить семью.

Думаете, какой-нибудь дед, который был в «Зените», хотел отдать тебе место в составе? Нет, он тоже цеплялся, он бился за свое место разными способами, не только футбольными. Мы это все прошли.

– Мог кто-то на тренировке и въехать специально?

– Естественно. Въехать – это самое простое. Могли и втащить где-то, и вне футбольного поля. А сейчас, мне кажется, они немножко такие все… Да это телефоны, тиктоки и инстаграмы все портят. Раньше нечем было заниматься.

– Раньше телефонов не было, можно было спокойно после футбола поехать отдохнуть.

– Раньше после футбола, после игры, мы шли на академию в «Смене» и играли в мяч.

– Дальше тренироваться.

– Не то что тренироваться, мы просто получали удовольствие – вдвоем, втроем, играть на жопки, в перекладины, еще чего-то пробивали. А сейчас выгони их попробуй! Мы два раза тренировались и не уставали ни от чего.

В детстве играли в прятки, бегали во дворе круглосуточно, ловили рыбу все вместе. А сейчас посмотреть – даже никаких усилий не надо, чтобы с девушкой познакомиться, просто щелкнул лайк, тебе ответный, и все!

Сейчас они в 17-18 лет еще дети. Раньше, когда Галицкий говорил, что им нужно больше времени, я не понимал, потому что я воспитывался в другое, видимо, время, и у меня это все воспринималось по-другому.

А сейчас приходится соглашаться с тем, что надо считать их в 20 лет молодыми. Раньше в 26 лет заканчивали, а сейчас в 20, в 25, некоторых в 30 еще считают перспективными, – заявил Быстров.

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