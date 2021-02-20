Быстров о 50 тысячах за Сутормина: «Дерьмо полное. Тренеры, воспитывающие таких футболистов, получают 30 тысяч»

Бывший игрок высказался о переходе хавбека в «Зенит» из .

Летом 2019 года Сутормин перешел из в «Рубин», а через несколько дней стал игроком «Зенита». Вскоре стало известно, что клуб из Петербурга заплатил за него 50 тысяч рублей.

«Вообще, дерьмо полное! Никак такого нельзя допускать, потому что у нас те тренеры, которые воспитывают таких футболистов, как Сутормин, получают 30 тысяч рублей, перебиваются от зарплаты до зарплаты, и как в дальнейшем им работать, если такие ситуации происходят? Агент заработал, а ты должен вкладывать в ребенка душу, должен для него становиться, можно сказать, вторым отцом, авторитетом.

Если ты где-то под Мурманском воспитываешь пацана, пять лет с ним занимался – да, он одаренный, но ты вкладывал в него все, что ты можешь вложить. Естественно, когда он заиграет, и школа должна получить деньги, и ты как тренер.

Но после вот этих случаев, когда пишут 50 тысяч рублей, никто ничего не получит и будет только лапу сосать, поэтому это недопустимо и это нужно жестко пресекать со стороны РФС», – заявил Быстров.

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