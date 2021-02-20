Быстров о Госдуме: «Я полный топор в политике, смысл лезть? Все кому не лень хотят попасть»

Бывший игрок и сборной России Владимир Быстров в интервью Василию Конову высказался о политике.

– Политическая позиция Владимира Быстрова? Готовы к Госдуме, например, если появится такая возможность?

– К Госдуме? А кто к этому не готов-то? Зачем Госдума, сразу в президенты хочу!

– Там все-таки какой-то путь надо пройти.

– А что, футбольного пути мало? У нас сейчас все кому не лень хотят туда попасть. Говорю даже не о спортсменах – все понимают, все хотят, все кричат, что мы будем жить лучше. А как – никто не говорит. «Вы меня поставьте, я вас сейчас сделаю счастливыми!» – на моей памяти каждый, кто ни приходил, говорил эти лозунги. Как практика показывает, все было то же самое.

– Когда последний раз на выборы ходили?

– Никогда.

– Почему?

– Я не разбираюсь в политике и не понимаю, как там нужно себя вести, поэтому не считаю нужным это делать.

– То есть неважно, какая партия обратилась бы к вам, вы бы отказались участвовать в выборах и идти в Госдуму?

– Раз я до сих пор в этом не участвую, значит, мне это не надо. Я считаю, что если ты туда идешь, ты должен в этом разбираться хотя бы немножко. Я полный топор в этом, поэтому смысл туда лезть? Чтобы тобой воспользовались, кто-то хайпанул, что-то сделал? Это не мой стиль, – сказал Быстров.