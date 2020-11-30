Быстров о Малкоме: «Если бы русский такую сделку оформил, он бы в «Зените» уже не работал»

Бывший игрок в интервью Василию Конову высказался о ситуации с выступлением за петербургскую команду полузащитника Малкома.

– Малком пока – для меня – себя никак не проявляет. Да, у него хорошая техника, но пока он не тащит «Зенит», как те же иностранцы, которые покупались до него за такие деньги: и , и , и Витцель. Они были лидерами на своих позициях, а про я пока такого сказать не могу. Травма за травмой – ну, давайте будем на это списывать. Представляю, если бы русский сделал такую сделку. Я думаю, он в клубе уже бы не работал.

– Я думаю, что, конечно, уже закончил бы, безусловно.

– Да. Соответственно, любой такой же не иностранец сейчас бы попал под такую критику, что мама не горюй, – сказал Быстров.

Отметим, что над трансфером Малкома из «Барселоны» работал нынешний спортивный директор Хавьер Рибальта.

Рибальта о трансфере Малкома: «В чем провал? Не понимаю»