Циципас стал третьим, кто отыгрался у Надаля с 0:2 по сетам. Теперь он встретится с Медведевым

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас, в четвертьфинале Australian Open обыгравший №2 Рафаэля Надаля 3:6, 2:6, 7:6, 6:4, 7:5, повторил свой лучший результат на «Шлемах» и второй раз пробился в четверку сильнейших в Мельбурне.

22-летний грек третьим в истории отыгрался с 0:2 по сетам в матче с Надалем (после Роджера Федерера в финале Майами-2005 и Фабио Фоньини на US Open-2015). При этом Надаль одержал 243 победы в тех матчах, когда вел 2:0.

Теперь Циципас сыграет с Даниилом Медведевым, который сегодня выиграл 19-й матч подряд. В личных встречах россиянин впереди 5:1, но грек выиграл их последний матч.

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