«ВКонтакте» и «Одноклассники» бесплатно покажут все матчи плей-офф Бетсити Кубка России

«ВКонтакте» и «Одноклассники» объявили, что у них можно будет бесплатно посмотреть все матчи стадии плей-офф Бетсити Кубка России.

«Любители российского футбола увидят 15 трансляций в прямом эфире, обзоры, подборки голов и другой интересный контент.

Видео с лучшими моментами матчей будут сгенерированы автоматически с использованием собственных разработок на базе нейросетей – это позволит получать контент максимально быстро по окончании матча.

Смотреть игры можно будет с любого устройства: в десктопной и мобильной версиях соцсетей, приложениях на iOS и Android, а также на большом экране в приложении «ОК Видео» на платформе Smart TV.

Первый матч в соцсетях покажут 20 февраля в 17:00 по московскому времени: «Зенит» примет тульский «Арсенал».

Для зрителей трансляций в ОК и VK будут организованы дополнительные активности вокруг события, в том числе конкурс с возможностью выиграть билет на финал турнира», – говорится в пресс-релизе.

20 февраля в Кубке пройдут матчи – «Арсенал» и «Динамо» – , 21 февраля – – СКА Хабаровск, – «Тамбов», – «Сочи», «Ростов» – «Ахмат», 22 февраля – «Уфа» – «Урал» и «Химки» – «Крылья Советов».