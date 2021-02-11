Жафяров хочет продолжить карьеру в НХЛ. У него есть предложения от «Чикаго» и «Детройта» («СЭ»)

Форвард «Торпедо» Дамир Жафяров может продолжить карьеру в НХЛ, сообщает эксперт «Спорт-Экспресса» Николай Лемтюгов.
«Есть информация, что Жафяров настроен ехать в Северную Америку. У него есть предложения от «Чикаго» и «Детройта», – заявил Лемтюгов.
Срок контракта Жафярова с нижегородским клубом истекает 30 апреля.
В 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 58 (20+38) очков при показателе полезности «+6» и идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги.
В НХЛ 26-летний форвард не задрафтован ни одним клубом, поэтому контракт с ним может быть подписан до открытия рынка свободных агентов.