Жафяров хочет продолжить карьеру в НХЛ. У него есть предложения от «Чикаго» и «Детройта» («СЭ»)

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Форвард «Торпедо» Дамир Жафяров может продолжить карьеру в НХЛ, сообщает эксперт «Спорт-Экспресса» Николай Лемтюгов. 

«Есть информация, что Жафяров настроен ехать в Северную Америку. У него есть предложения от «Чикаго» и «Детройта», – заявил Лемтюгов. 

Срок контракта Жафярова с нижегородским клубом истекает 30 апреля.

В 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 58 (20+38) очков при показателе полезности «+6» и идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги. 

В НХЛ 26-летний форвард не задрафтован ни одним клубом, поэтому контракт с ним может быть подписан до открытия рынка свободных агентов. 

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