«Какой ему «Ювентус», ###? Ты его ноги видел?» Карпин созвонился с Шомуродовым

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов созвонился с тренером «Ростова» Валерием Карпиным.
Видеозвонок был показан в выпуске журналиста Нобеля Арустамяна про узбекского футболиста.
Шомуродов: Здравствуйте, Георгиевич.
Карпин: Здарова, кривоногий. Мы, как обычно, в это время на сборах.
Шомуродов: Я слежу в инстаграме.
Карпин: За мной следишь?
Шомуродов: Конечно, и за вами.
Карпин: Все хорошо у тебя там?
Шомуродов: Да, тренируемся. То, чему в «Ростове» учился, здесь пригодилось.
Карпин: Только по-русски стал вообще плохо говорить, ###. Так-то было ни в зуб ногой, а теперь вообще катастрофа.
Шомуродов: Практики нет. Зато итальянский получше стал.
Карпин: В команде че как?
Шомуродов: Все хорошо.
Карпин: С тренером че?
Шомуродов: Тоже хорошо.
Карпин: Понимаешь, что от тебя вообще хотят?
Шомуродов: Да. В общем понимаю, а дословно – нет.
Арустамян: А вы знаете, что за Эльдором уже «Ювентус» следит?
Карпин: Ну я, естественно, этого не знаю. Я слышал какие-то слухи, которые вы, журналисты, придумали сами, видимо. Какой ему «Ювентус», ###? Ты его ноги видел? Пусть встанет и тебе покажет.
Шомуродов: С такими ногами в футбол удобнее играть, Георгиевич.
Арустамян: А вы довольны выступлениями Эльдора в «Дженоа»? Он уже в основе, забивает.
Карпин: Че он там забивает? Два гола забил? Забивает! Нападающий, который забл два гола.
Арустамян: Голевые передачи делает.
Карпин: Молодец, блин. 15 матчей сыграл? Два гола, две голевые. Статистика вообще топ.
Шомуродов: Катастрофа.
Карпин: Вот именно, молодец, хоть это слово не забыл. Два гола, две голевые за 15 матчей – катастрофа. Я бы его уже давно посадил на лавку. Такими темпами только на тренировках и будешь забивать.
Вот выполнял мои требования – играл. Ладно играл, за него деньги еще даже заплатили.
Арустамян: Причем большие.
Карпин: Причем немаленькие. Представляешь?
Арустамян: Вы вообще в это верили?
Карпин: В последний год – да. А до этого – нет. Думал, когда его в Узбекистан вернут уже.
Арустамян: А теперь он покоряет Италию.
Карпин: Вот именно. А теперь представляешь, в каком порядке я?
Шомуродов: Никто не отрицает, Георгиевич.
Карпин: Мы смотрим, следим за тобой. Если чего, будем люлей тебе давать тоже.