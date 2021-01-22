«Какой ему «Ювентус», ###? Ты его ноги видел?» Карпин созвонился с Шомуродовым

Нападающий «Дженоа» созвонился с тренером .

Видеозвонок был показан в выпуске журналиста Нобеля Арустамяна про узбекского футболиста.

Шомуродов: Здравствуйте, Георгиевич.

Карпин: Здарова, кривоногий. Мы, как обычно, в это время на сборах.

Шомуродов: Я слежу в инстаграме.

Карпин: За мной следишь?

Шомуродов: Конечно, и за вами.

Карпин: Все хорошо у тебя там?

Шомуродов: Да, тренируемся. То, чему в «Ростове» учился, здесь пригодилось.

Карпин: Только по-русски стал вообще плохо говорить, ###. Так-то было ни в зуб ногой, а теперь вообще катастрофа.

Шомуродов: Практики нет. Зато итальянский получше стал.

Карпин: В команде че как?

Шомуродов: Все хорошо.

Карпин: С тренером че?

Шомуродов: Тоже хорошо.

Карпин: Понимаешь, что от тебя вообще хотят?

Шомуродов: Да. В общем понимаю, а дословно – нет.

Арустамян: А вы знаете, что за Эльдором уже «Ювентус» следит?

Карпин: Ну я, естественно, этого не знаю. Я слышал какие-то слухи, которые вы, журналисты, придумали сами, видимо. Какой ему «Ювентус», ###? Ты его ноги видел? Пусть встанет и тебе покажет.

Шомуродов: С такими ногами в футбол удобнее играть, Георгиевич.

Арустамян: А вы довольны выступлениями Эльдора в ? Он уже в основе, забивает.

Карпин: Че он там забивает? Два гола забил? Забивает! Нападающий, который забл два гола.

Арустамян: Голевые передачи делает.

Карпин: Молодец, блин. 15 матчей сыграл? Два гола, две голевые. Статистика вообще топ.

Шомуродов: Катастрофа.

Карпин: Вот именно, молодец, хоть это слово не забыл. Два гола, две голевые за 15 матчей – катастрофа. Я бы его уже давно посадил на лавку. Такими темпами только на тренировках и будешь забивать.

Вот выполнял мои требования – играл. Ладно играл, за него деньги еще даже заплатили.

Арустамян: Причем большие.

Карпин: Причем немаленькие. Представляешь?

Арустамян: Вы вообще в это верили?

Карпин: В последний год – да. А до этого – нет. Думал, когда его в Узбекистан вернут уже.

Арустамян: А теперь он покоряет Италию.

Карпин: Вот именно. А теперь представляешь, в каком порядке я?

Шомуродов: Никто не отрицает, Георгиевич.

Карпин: Мы смотрим, следим за тобой. Если чего, будем люлей тебе давать тоже.