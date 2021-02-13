У Роналду 1 удар в матче «Ювентуса» с «Порту»

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«Ювентус» уступил «Порту» (1:2) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Форвард туринцев Криштиану Роналду за весь матч один раз пробил по воротам – на 50-й минуте мяч после его удара попал в руки к вратарю «Порту» Агустину Марчесину.

В нынешнем сезоне Роналду забил 4 гола за 5 матчей в ЛЧ. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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