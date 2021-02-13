Более 800 игроков из Германии готовы помочь футболистам, которые боятся сделать каминг-аут. 6 клубов Бундеслиги подписали заявление всем составом

Более 800 футболистов и футболисток, выступающих в Германии, выразили свою готовность оказать любую поддержку игрокам, причисляющим себя к ЛГБТ-сообществу.

Футболисты выпустили заявление, в котором сообщили, что готовы помочь каждому, кто боится совершить каминг-аут. В случае, если это будет необходимо, они будут готовы защитить их «перед лицом враждебности, ведь вы идете на правильный шаг, и мы – на вашей стороне».

«На дворе 2021 год, а в профессиональном футболе Германии еще нет ни одного открытого гея-футболиста. Мы никого не заставляем делать каминг-аут. Это свободный выбор каждого. Но наша цель в том, чтобы любой футболист, захотевший совершить каминг-аут, был уверен, что мы поддержим его», – сказано в заявлении, опубликованном в немецком журнале 11 Freunde.

Дортмундская «Боруссия», , , , «Фрайбург» и гладбахская подписали это заявление всем составом. Также подписи поставили форвард Бобби Вуд, нападающий «Униона» Макс Крузе, игрок «Кельна» Йонас Хектор и защитник «Герты» Никлас Штарк.

Заявление подписали и футболистки сборной Германии Александра Попп и Альмут Шульт.

«Такие клубы, как «Унион», очень поддержали эту идею. Были и другие клубы, которые очень тепло отнеслись к такому предложению. Некоторые команды сказали, что не будут участвовать в акции и объяснили, почему», – рассказал главный редактор журнала 11 Freunde Филипп Костер.