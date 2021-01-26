«ПСЖ» потребует 200 млн евро за Мбаппе (Le Parisien)

Будущее нападающего «ПСЖ» , срок контракта которого с клубом истекает летом 2022 года, остается неопределенным.

Если футболист откажется продлевать соглашение с «ПСЖ», то, вероятно, покинет клуб в летнее трансферное окно. При этом парижане потребуют у клубов, которые проявляют интерес к игроку, 200 млн евро за него, утверждает Le Parisien.

В «ПСЖ» полагают, что из-за кризиса, вызванного коронавирусом, ни один клуб не сможет выплатить такую сумму. «ПСЖ» очень хочет сохранить Мбаппе в команде. Француз же пока не принял окончательного решения о своем будущем.

Ранее неоднократно сообщалось об интересе к игроку со стороны мадридского .

Во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» Мбаппе оформил хет-трик. В этом сезоне он провел 21 игру в Лиге 1, забил 16 голов и сделал 6 результативных передач.

С полной статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Мбаппе – новый король «Камп Ноу»! Положил хет-трик на поле «Барсы» (первым после Шевченко) и обеспечил «ПСЖ» мощнейшие 4:1